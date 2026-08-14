Retombées économiques

Avec une affluence record de 300 000 spectateurs, l’Omnium Banque Nationale s’impose comme un moteur économique crucial pour Tennis Canada, mais quelles sont les retombées réelles d'un tel événement pour le développement de talents locaux et les infrastructures à travers la province?

Le spécialiste en marketing sportif Hugues Léger rappelle que 80% des revenus générés par Tennis Canada sont réinvestis dans le développement du sport et dans l'accessibilité à des terrains de qualité à bas prix.

Écoutez à ce sujet Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif et directeur général de Tennis Montréal, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.