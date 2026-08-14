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Retombées économiques

Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 août 2026 20:45

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Hugues Léger
Hugues Léger
Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»
Hugues Léger / Cogeco Média

Avec une affluence record de 300 000 spectateurs, l’Omnium Banque Nationale s’impose comme un moteur économique crucial pour Tennis Canada, mais quelles sont les retombées réelles d'un tel événement pour le développement de talents locaux et les infrastructures à travers la province?

Le spécialiste en marketing sportif Hugues Léger rappelle que 80% des revenus générés par Tennis Canada sont réinvestis dans le développement du sport et dans l'accessibilité à des terrains de qualité à bas prix.

Écoutez à ce sujet Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif et directeur général de Tennis Montréal, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • Vente des Lakers de Los Angeles: l'impact sur d'autres gros marchés comme New York.

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