L'entrepreneur François Lambert lance un appel à la vigilance après avoir reçu un diagnostic de cancer de la peau au visage.

Alerté par l'apparition soudaine d'une lésion douloureuse sur le nez, il a consulté en dermatologie où une biopsie a confirmé la présence d'une tumeur cancéreuse, nécessitant une intervention chirurgicale rapide et une vingtaine de points de suture.

Écoutez l'entrepreneur François Lambert aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Habitué à exposer son quotidien sur les réseaux sociaux, François Lambert a choisi de ne rien cacher de sa guérison afin d'inciter le public à se protéger activement du soleil et à consulter rapidement dès l'apparition d'anomalies cutanées.

Il déplore également la virulence de certains commentaires reçus en ligne, tout en rappelant l'importance de faire de la prévention une priorité absolue pour la santé.