Paris sportifs

Le joueur de tennis français Arthur Rinderknech s'en est pris verbalement à un parieur sportif, dimanche, lors du tournoi de tennis, à Cincinnati.

Écoutez Henri Agin parler de cette situation qui est survenue au tournoi de tennis de Cincinnati, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Rinderknech s'en est pris à Dan Weston, connu sous le nom de parieur de Dan's Pick's.

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