Le joueur de tennis français Arthur Rinderknech s'en est pris verbalement à un parieur sportif, dimanche, lors du tournoi de tennis, à Cincinnati.
Écoutez Henri Agin parler de cette situation qui est survenue au tournoi de tennis de Cincinnati, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Rinderknech s'en est pris à Dan Weston, connu sous le nom de parieur de Dan's Pick's.
Les sujets discutés
- On aborde l’impact croissant des paris sportifs légalisés;
- Les comportements toxiques de certains parieurs envers les athlètes sur les réseaux sociaux;
- Faut-il s’inquiéter de la banalisation et des risques de dépendance;
- Les compagnies de paris sportifs, omniprésentes, ainsi que les commanditaires majeurs, contribuent à cette problématique.