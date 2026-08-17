Proposition du PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, propose l'instauration d'une passe d'autobus unique à 95$ valable partout au Québec.

Selon des données rapportées par Radio-Canada et l'analyste Thomas Gervais, cette mesure entraînerait toutefois un manque à gagner estimé à 77 millions de dollars pour les sociétés de transport collectif, incluant la STM et la STL.

Écoutez Pierre Barrieau, expert en planification des transports, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.

Invité à commenter cette promesse, il souligne que si le projet offre certes un répit économique, il risquerait de favoriser davantage les résidents des banlieues tout en déséquilibrant le financement déjà fragile du transport en commun.