Proposition du PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, propose l'instauration d'une passe d'autobus unique à 95$ valable partout au Québec.
Selon des données rapportées par Radio-Canada et l'analyste Thomas Gervais, cette mesure entraînerait toutefois un manque à gagner estimé à 77 millions de dollars pour les sociétés de transport collectif, incluant la STM et la STL.
Écoutez Pierre Barrieau, expert en planification des transports, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.
Invité à commenter cette promesse, il souligne que si le projet offre certes un répit économique, il risquerait de favoriser davantage les résidents des banlieues tout en déséquilibrant le financement déjà fragile du transport en commun.
«Quelqu'un qui part de Rivière-des-Prairies ou de Pointe-aux-Trembles et qui se rend au centre ville, déjà avec la STM qui a une seule zone, je subventionne massivement le déplacement parce que son tarif est moins du tiers. Alors, si les gens de Rigaud, de Saint-Lazare, de Saint-Jérôme, de Repentigny, paient le même tarif, c'est que soudainement l'État va financer beaucoup, beaucoup plus les gens de banlieue que les urbains.»