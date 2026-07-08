Le réalisateur rend hommage au regretté acteur

Marc Messier a participé à sept Bye Bye au cours de sa fructueuse carrière, le dernier en lice étant celui de 2018.
Le réalisateur de cette édition de la revue de l'année a tenu à rendre un vibrant hommage à Marc Messier, avec qui il a collaboré sur d'autres projets.
Simon Olivier Fecteau se souvient d'un homme talentueux et humble.
Écoutez le témoignage de Simon Olivier Fecteau, mercredi matin, à l'émission Cantin le matin.
«Moi, ce qui me vient en premier en tête, c'est Réjean dans La Petite Vie. On va se le dire, son personnage c'était un menteur, un paresseux. Il avait tous les défauts du monde, mais pourtant il était tellement attachant. On l'aimait, Réjean. On sentait sa fragilité, toute sa dimension humaine, même si c'était un défaut sur deux pattes.»
«Il avait le CV pour être chiant [...] mais c'est bon, parce que ce n'est pas la voie qu'il a choisi.»