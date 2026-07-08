Le réalisateur rend hommage au regretté acteur

Marc Messier a participé à sept Bye Bye au cours de sa fructueuse carrière, le dernier en lice étant celui de 2018.

Le réalisateur de cette édition de la revue de l'année a tenu à rendre un vibrant hommage à Marc Messier, avec qui il a collaboré sur d'autres projets.

Simon Olivier Fecteau se souvient d'un homme talentueux et humble.

Écoutez le témoignage de Simon Olivier Fecteau, mercredi matin, à l'émission Cantin le matin.