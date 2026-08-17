Une médaille d,or pour les femmes, une de bronz pour les hommes, et des billets d'avion pour tout ce beau monde en vue des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Écoutez Steve Duchesneau, DG de Football Québec, commenter les superbes performances des équipes canadiennes au Championnat du monde de Flag football.

Duchesneau fait un bilan plus que reluisant de la participation canadienne aux Championnats du monde de Flag football.