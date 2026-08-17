 Aller au contenu
Championnats du monde de Flag football

L'or, le bronze et la qualification pour les JO de Los Angeles

par 98.5 Sports

0:00
6:59

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 19:02

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'or, le bronze et la qualification pour les JO de Los Angeles
Les joueuses de l'équipe canadienne de Flag football soulèvent le trophée de la victoire. / AP/Martin Meissner

Une médaille d,or pour les femmes, une de bronz pour les hommes, et des billets d'avion pour tout ce beau monde en vue des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Écoutez Steve Duchesneau, DG de Football Québec, commenter les superbes performances des équipes canadiennes au Championnat du monde de Flag football.

Duchesneau fait un bilan plus que reluisant de la participation canadienne aux Championnats du monde de Flag football.

«C'est difficile de demander mieux. Nos filles sont championnes du monde après avoir battu les États-Unis. Nos gars ont remporté le bronze, et surtout, qualifié les deux équipes du Canada pour les premiers jeux historiques de l'histoire. Et quand on regarde la contribution des Québécois et Québécoises dans les deux équipes, c'est une immense source de fierté.»

Steve Duchesneau

Les autres sujets discutés

  • Seulement six nations participeront aux JO de Los Angeles;
  • Le Flag football est plus populaire que le football: 27 000 adeptes dans le premier cas contre 17 000 dans le second;
  • Une progression énorme au niveau féminin: 65 % des membres;
  • On parle du soutien de la NFL et des défis liés aux infrastructures et à la formation des entraîneurs.

Vous aimerez aussi

Flag football: les Canadiens et Canadiennes qualifiés aux JO 2028
Signé l'été
Flag football: les Canadiens et Canadiennes qualifiés aux JO 2028
0:00
3:54
Décès de Tommy John: «Cette opération m'a donné une deuxième carrière»
Lagacé le matin
Décès de Tommy John: «Cette opération m'a donné une deuxième carrière»
0:00
8:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Une année de vérité pour lui
«Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher» -Stéphane Leroux
«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite
Rattrapage
Dobes au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH
«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite
«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»
Rattrapage
Les équipes se vendent à coups de milliards $
«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»
Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders
Rattrapage
Pré-saison dans la NFl
Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders
Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»
Rattrapage
Retombées économiques
Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
Rattrapage
Du hockey au tennis
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
La boxe québécoise menée par des femmes
Rattrapage
Tamara Thibeault et Leila Beaudoin
La boxe québécoise menée par des femmes
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
Rattrapage
Phillies contre Twins
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Rattrapage
Déjà un favori des partisans
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
Rattrapage
Projet de 400 millions $
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
Record d'assistance: «C'est un jalon très, très important pour nous»
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Record d'assistance: «C'est un jalon très, très important pour nous»
Alexis Sanchez accueilli en héros à l'Hôtel de Ville de Montréal
Rattrapage
Déjà une vedette
Alexis Sanchez accueilli en héros à l'Hôtel de Ville de Montréal
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Rattrapage
Natation
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Rattrapage
Marc-Antoine Dequoy brille en Allemagne
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»