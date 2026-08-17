Une médaille d,or pour les femmes, une de bronz pour les hommes, et des billets d'avion pour tout ce beau monde en vue des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.
Écoutez Steve Duchesneau, DG de Football Québec, commenter les superbes performances des équipes canadiennes au Championnat du monde de Flag football.
Duchesneau fait un bilan plus que reluisant de la participation canadienne aux Championnats du monde de Flag football.
«C'est difficile de demander mieux. Nos filles sont championnes du monde après avoir battu les États-Unis. Nos gars ont remporté le bronze, et surtout, qualifié les deux équipes du Canada pour les premiers jeux historiques de l'histoire. Et quand on regarde la contribution des Québécois et Québécoises dans les deux équipes, c'est une immense source de fierté.»
Les autres sujets discutés
- Seulement six nations participeront aux JO de Los Angeles;
- Le Flag football est plus populaire que le football: 27 000 adeptes dans le premier cas contre 17 000 dans le second;
- Une progression énorme au niveau féminin: 65 % des membres;
- On parle du soutien de la NFL et des défis liés aux infrastructures et à la formation des entraîneurs.