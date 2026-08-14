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Du hockey au tennis

«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 août 2026 20:21

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Habitué à la cadence survoltée du hockey sur glace, le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Félix Séguin, a relevé le défi de passer de la patinoire aux terrains de tennis dans le cadre de l’édition 2026 de l’Omnium Banque Nationale.

Il raconte sa première expérience de description du tennis, qui remonte aux débuts des années 2010. Selon lui, la transition entre les deux sports exige de l'adaptation, une préparation rigoureuse et une gestion différente du rythme de jeu. Il précise toutefois que son travail est axé sur la description du sport, et non son analyse.

Le descripteur salue d’ailleurs l’émergence d'une relève talentueuse, incarnée par de jeunes joueurs comme Rafael Jodar et Brandon Nakashima, et dresse un parallèle direct avec l'arrivée de nouvelles recrues excitantes dans le hockey professionnel.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Félix Seguin, parler de son expérience à l'Omnium Banque Nationale, vendredi, avec Meeker Guerrier.

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