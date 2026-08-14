Déjà un favori des partisans

L’arrivée inattendue du joueur étoile chilien Alexis Sánchez au CF Montréal suscite un engouement que la métropole et les amateurs de soccer n'avaient pas vécu depuis longtemps.

Accueilli en véritable héros à l’Hôtel de Ville de Montréal par la mairesse et de nombreux partisans chiliens, le nouveau joueur désigné du bleu blanc noir

Le chroniqueur Vincent Destouches affirme que cette signature créer une vague d'enthousiasme que les partisans demandaient depuis pourrait faire revivre la passion de plusieurs partisans qui avaient délaissé l'équipe dans les dernières années.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches en discuter avec l'animateur Meeker Guerrier, vendredi, aux Amateurs de sports.