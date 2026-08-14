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Déjà un favori des partisans

L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 août 2026 19:38

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Vincent Destouches / Cogeco Média

L’arrivée inattendue du joueur étoile chilien Alexis Sánchez au CF Montréal suscite un engouement que la métropole et les amateurs de soccer n'avaient pas vécu depuis longtemps.

Accueilli en véritable héros à l’Hôtel de Ville de Montréal par la mairesse et de nombreux partisans chiliens, le nouveau joueur désigné du bleu blanc noir 

Le chroniqueur Vincent Destouches affirme que cette signature créer une vague d'enthousiasme que les partisans demandaient depuis pourrait faire revivre la passion de plusieurs partisans qui avaient délaissé l'équipe dans les dernières années.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches en discuter avec l'animateur Meeker Guerrier, vendredi, aux Amateurs de sports.

«C'est une superbe opportunité qui est arrivée et qu'ils ont réussi à saisir. Ça sort tellement de nulle part que je trouve ça puissant. J'ai l'impression que le club a repris un peu le contrôle, un peu de pouvoir, même dans sa manière d'annoncer les choses. Les partisans, ils ne demandent qu'une raison de vibrer.»

Vincent Destouches

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