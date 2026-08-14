Déjà un favori des partisans

L’arrivée inattendue du joueur étoile chilien Alexis Sánchez au CF Montréal suscite un engouement que la métropole et les amateurs de soccer n'avaient pas vécu depuis longtemps.
Accueilli en véritable héros à l’Hôtel de Ville de Montréal par la mairesse et de nombreux partisans chiliens, le nouveau joueur désigné du bleu blanc noir
Le chroniqueur Vincent Destouches affirme que cette signature créer une vague d'enthousiasme que les partisans demandaient depuis pourrait faire revivre la passion de plusieurs partisans qui avaient délaissé l'équipe dans les dernières années.
Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches en discuter avec l'animateur Meeker Guerrier, vendredi, aux Amateurs de sports.
«C'est une superbe opportunité qui est arrivée et qu'ils ont réussi à saisir. Ça sort tellement de nulle part que je trouve ça puissant. J'ai l'impression que le club a repris un peu le contrôle, un peu de pouvoir, même dans sa manière d'annoncer les choses. Les partisans, ils ne demandent qu'une raison de vibrer.»