Les équipes se vendent à coups de milliards $

Les Lakers de Los Angeles ont été vendus la semaine dernière pour 12,5 milliards $. On a appris, lundi, que les Padres de San Diego ont été vendus pour 3,9 milliards $. Il y a un an, les Celtics de Boston étaient vendus pour 6,1 milliards et on s'attend à ce que les deux prochaines équipes de l'expansion de la NBA vaillent 10 milliards $ chacune.

Résolue l'époque ou les millionnaires pouvaient s'acheter une équipe sportive.

Écoutez le commentaire d'Eric Hoziel au sujet de la flambée des prix dans le sport professionnel et tout ce qui en découle en ouverture des Amateurs de sports.