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Les équipes se vendent à coups de milliards $

«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 18:47

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»
Éric Hoziel / Cogeco Média

Les Lakers de Los Angeles ont été vendus la semaine dernière pour 12,5 milliards $. On a appris, lundi, que les Padres de San Diego ont été vendus pour 3,9 milliards $. Il y a un an, les Celtics de Boston étaient vendus pour 6,1 milliards et on s'attend à ce que les deux prochaines équipes de l'expansion de la NBA vaillent 10 milliards $ chacune.

Résolue l'époque ou les millionnaires pouvaient s'acheter une équipe sportive.

Écoutez le commentaire d'Eric Hoziel au sujet de la flambée des prix dans le sport professionnel et tout ce qui en découle en ouverture des Amateurs de sports.

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