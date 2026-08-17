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Décès de Tommy John

«Tommy John et le docteur Frank Jobe ont changé la game» -Alex Agostino

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 19:58

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Tommy John et le docteur Frank Jobe ont changé la game» -Alex Agostino
Alex Agostino / Cogeco Média

Le lanceur Tommy John, dont la célèbre opération au coude porte son nom, est mort il y a quelques jours, à l'âge de 83 ans.

Écoutez Alex Agostino faire le point sur la situation des Blue Jays de Toronto, les courses aux séries et se souvenir de Tommy John.

Les sujets discutés

  • Les Blue Jays connaissent un regain de vie et ils ont encore une chance de se classer pour les séries de fin de saison;
  • La médiocrité de la Ligue américaine cette saison.
  • Les Dodgers, malgré des attentes élevées, misent sur la santé de leurs vedettes;
  • Les Pirates repoussent un départ pour Paul Skenes;
  • Tommy John, décédé cette semaine, devrait être intronisé au Temple de la renommée, selon Alex Agostino.

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