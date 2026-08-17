En réaction à une lettre ouverte

Dans une lettre ouverte poignante, Fred Poulin, travailleur de la construction cumulant 20 ans d'expérience, dénonce la dégradation marquée des conditions de travail et la baisse des standards de compétence sur les chantiers québécois, l'amenant à quitter sa profession.

Il pointe notamment du doigt la réforme de 2021, qui a réduit de moitié le temps d'apprentissage requis pour passer d'apprentis à compagnon.

Invitée à réagir, Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec, reconnaît ces enjeux majeurs et affirme l'intention de l'organistion de revenir sur cette baisse de standards instaurée en 2021.

Écoutez Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec, aborder le sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.