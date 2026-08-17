Une année de vérité pour lui

Le site LNH.com a brossé le portrait des meilleurs espoirs de chacune des formations du circuit Bettman.

Qui est le meilleur espoir des Canadiens de Montréal?

Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior du Réseau des sports, Stéphane Leroux, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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