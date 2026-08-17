Une année de vérité pour lui

Le site LNH.com a brossé le portrait des meilleurs espoirs de chacune des formations du circuit Bettman.
Qui est le meilleur espoir des Canadiens de Montréal?
Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior du Réseau des sports, Stéphane Leroux, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- David Reinbacher devance Michael Hage et Jacob Fowler dans ce classement;
- «Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher»;
- Reinbacher, cinquième choix du repêchage de 2023, a été blessé plus souvent qu'à son tour;
- Leroux prône la patience, comparant son développement à celui de Nick Suzuki;
- «Ça prend une bonne soupape pour couvrir Hutson, défensivement».