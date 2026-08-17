 Aller au contenu
Une année de vérité pour lui

«Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

0:00
11:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 19:35

Avec

Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher» -Stéphane Leroux
David Reinbacher. / PC/Graham Hughes

Le site LNH.com a brossé le portrait des meilleurs espoirs de chacune des formations du circuit Bettman.

Qui est le meilleur espoir des Canadiens de Montréal?

Écoutez à ce sujet le spécialiste du hockey junior du Réseau des sports, Stéphane Leroux, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • David Reinbacher devance Michael Hage et Jacob Fowler dans ce classement;
  • «Je n’ai pas lancé la serviette avec David Reinbacher»;
  • Reinbacher, cinquième choix du repêchage de 2023, a été blessé plus souvent qu'à son tour;
  • Leroux prône la patience, comparant son développement à celui de Nick Suzuki;
  • «Ça prend une bonne soupape pour couvrir Hutson, défensivement».

Vous aimerez aussi

«Les joueurs sont surspécialisés trop tôt» -Marc André Dumont
Les amateurs de sports
«Les joueurs sont surspécialisés trop tôt» -Marc André Dumont
0:00
12:13
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
Les amateurs de sports
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
0:00
9:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Laurence St-Germain vise de «remonter sur le podium» mondial
Rattrapage
Championne du monde de slalom en 2023
Laurence St-Germain vise de «remonter sur le podium» mondial
«On arrive au moment ou l'on doit dire au revoir à deux gigantesques joueurs»
Rattrapage
La fin pour Messi et pour Ronaldo?
«On arrive au moment ou l'on doit dire au revoir à deux gigantesques joueurs»
Arthur Rinderknech s'en prend à un parieur à Cincinnati
Rattrapage
Paris sportifs
Arthur Rinderknech s'en prend à un parieur à Cincinnati
«Tommy John et le docteur Frank Jobe ont changé la game» -Alex Agostino
Rattrapage
Décès de Tommy John
«Tommy John et le docteur Frank Jobe ont changé la game» -Alex Agostino
«Sanair, c'est un monument du sport motorisé» -Bertrand Godin
Rattrapage
Il interpelle le ministre Lacombe
«Sanair, c'est un monument du sport motorisé» -Bertrand Godin
L'or, le bronze et la qualification pour les JO de Los Angeles
Rattrapage
Championnats du monde de Flag football
L'or, le bronze et la qualification pour les JO de Los Angeles
«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite
Rattrapage
Dobes au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH
«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite
«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»
Rattrapage
Les équipes se vendent à coups de milliards $
«Si tu es milliardaire, tu as des millions pour construire un stade»
Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders
Rattrapage
Pré-saison dans la NFl
Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders
Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»
Rattrapage
Retombées économiques
Tennis Canada: «80 % sont réinvestis dans le développement du sport»
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
Rattrapage
Du hockey au tennis
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
La boxe québécoise menée par des femmes
Rattrapage
Tamara Thibeault et Leila Beaudoin
La boxe québécoise menée par des femmes
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
Rattrapage
Phillies contre Twins
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Rattrapage
Déjà un favori des partisans
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»