Le CF Montréal, qui a livré un verdict nul de 1-1 contre DC United en fin de semaine, a-t-il échappé des points dans la course au classement? Est- que ça pourrait être la fin pour Messi et pour Ronaldo? Et qu'en est-il du développement du soccer en Norvège?

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, sur tous ses sujets en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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