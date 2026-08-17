Le CF Montréal, qui a livré un verdict nul de 1-1 contre DC United en fin de semaine, a-t-il échappé des points dans la course au classement? Est- que ça pourrait être la fin pour Messi et pour Ronaldo? Et qu'en est-il du développement du soccer en Norvège?
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, sur tous ses sujets en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Impact a laissé filer des points contre DC United;
- Des incertitudes sur l’avenir de Ronaldo en Arabie Saoudite;
- Messi n'est plus aussi motivé depuis le décès de son père;
- On discute du modèle norvégien de développement sportif axé sur le bien-être et le multisportp;
- On parle du jeune Québécois Ismael Cajazzo qui joue en Italie.