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La fin pour Messi et pour Ronaldo?

«On arrive au moment ou l'on doit dire au revoir à deux gigantesques joueurs»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 20:23

Avec

Patrice Bernier
Patrice Bernier
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«On arrive au moment ou l'on doit dire au revoir à deux gigantesques joueurs»
Messi et Ronaldo en 2018, quand ils jouaient respectivement pour Barcelone et Madrid. / AP/Manu Fernandez

Le CF Montréal, qui a livré un verdict nul de 1-1 contre DC United en fin de semaine, a-t-il échappé des points dans la course au classement? Est- que ça pourrait être la fin pour Messi et pour Ronaldo? Et qu'en est-il du développement du soccer en Norvège?

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, sur tous ses sujets en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'Impact a laissé filer des points contre DC United;
  • Des incertitudes sur l’avenir de Ronaldo en Arabie Saoudite;
  • Messi n'est plus aussi motivé depuis le décès de son père;
  • On discute du modèle norvégien de développement sportif axé sur le bien-être et le multisportp;
  • On parle du jeune Québécois Ismael Cajazzo qui joue en Italie.

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