Meeker Guerrier et son invité Benoit Beaudoin, spécialiste des sports de combat, se penchent sur l'essor de la boxe au Québec et la domination actuelle des femmes, notamment Tamara Thibeault et Leila Beaudoin, dans cette discipline.

Les deux intervenants analysent les prochains défis qui attendent ces athlètes, notamment la défense de leurs ceintures et d'éventuels combats d'unification.

Ils reviennent également sur le chemin tracé par des pionnières de la boxe québécoise, comme Marie-Ève Dicaire et Kim Clavel, qui ont ouvert la voie à cette nouvelle génération parmi l'élite.

Écoutez Benoit Beaudoin, spécialiste de sports de combat, en discuter, vendredi, aux Amateurs de sports.