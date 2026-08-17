Championne du monde de slalom en 2023

En février 2023, la Québécoise Laurence St-Germain est devenue championne du monde de slalom, en devançant la légendaire Américaine Mikaela Shiffrin.

Aujourd'hui, à 32 ans, la Québécoise se prépare à une nouvelle saison en dépit de plusieurs blessures ces dernières années.

Écoutez la longue entrevue d'Éric Hoziel avec la skieuse Laurence St-Germain, aux Amateurs de sports.

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