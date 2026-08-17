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Championne du monde de slalom en 2023

Laurence St-Germain vise de «remonter sur le podium» mondial

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 20:55

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Laurence St-Germain vise de «remonter sur le podium» mondial
Laurence St-Germain (au centre), après sa victoire au Championnat du monde en février 2023, devant la légendaire Américaine Mikaela Shiffrin (à gauche) et l'Allemande Lena Duerr. / AP/Alessandro Trovati

En février 2023, la Québécoise Laurence St-Germain est devenue championne du monde de slalom, en devançant la légendaire Américaine Mikaela Shiffrin.

Aujourd'hui, à 32 ans, la Québécoise se prépare à une nouvelle saison en dépit de plusieurs blessures ces dernières années.

Écoutez la longue entrevue d'Éric Hoziel avec la skieuse Laurence St-Germain, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Laurence St-Germain a été championne du monde de slalom, à Méribel, en 2023;
  • Mikaela Shiffrin était surprise d'avoir été battue par St-Germain en 2023, mais elle a été fort gracieuse pour l'occasion;
  • St-Germain a obtenu pas moins de 18 Top-10 en Coupe du monde;
  • On parle de ses blessures récentes et de ses participations à trois Jeux olympiques (Pyeongchang, Pékin, Milan-Cortina).
  • St-Germain ne raffole pas de la spécialisation précoce des jeunes athlètes au Canada;
  • Elle étudie en génie biomédical à Polytechnique, à Montréal;
  • L'athlète souligne l’importance du soutien financier pour les sportifs amateurs;
  • St-Germain vise un nouveau podium mondial et souhaite allier sport et biomécanique après sa carrière;
  • Elle nous fait part de sa réaction lors de la chute de Lindsey Vonn.
Laurence St-Germain dans les studios du 98.5 FM.

Source: Laurence St-Germain dans les studios du 98.5 FM.

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