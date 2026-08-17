Championne du monde de slalom en 2023

En février 2023, la Québécoise Laurence St-Germain est devenue championne du monde de slalom, en devançant la légendaire Américaine Mikaela Shiffrin.
Aujourd'hui, à 32 ans, la Québécoise se prépare à une nouvelle saison en dépit de plusieurs blessures ces dernières années.
Écoutez la longue entrevue d'Éric Hoziel avec la skieuse Laurence St-Germain, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Laurence St-Germain a été championne du monde de slalom, à Méribel, en 2023;
- Mikaela Shiffrin était surprise d'avoir été battue par St-Germain en 2023, mais elle a été fort gracieuse pour l'occasion;
- St-Germain a obtenu pas moins de 18 Top-10 en Coupe du monde;
- On parle de ses blessures récentes et de ses participations à trois Jeux olympiques (Pyeongchang, Pékin, Milan-Cortina).
- St-Germain ne raffole pas de la spécialisation précoce des jeunes athlètes au Canada;
- Elle étudie en génie biomédical à Polytechnique, à Montréal;
- L'athlète souligne l’importance du soutien financier pour les sportifs amateurs;
- St-Germain vise un nouveau podium mondial et souhaite allier sport et biomécanique après sa carrière;
- Elle nous fait part de sa réaction lors de la chute de Lindsey Vonn.
Source: Laurence St-Germain dans les studios du 98.5 FM.