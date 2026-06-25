Des rumeurs à ce sujet

Des rumeurs selon lesquelles la chanteuse Taylor Swift et le joueur de football Travis Kelce se marieraient à New York, au Madison Square Garden, circulent.
Écoutez le chroniqueur Henry Arnaud faire la lumière sur ces suppositions, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.
«J'y crois à 90 %. D'autant plus que la quasi-totalité des personnes que je connais à Hollywood, et qui sont proches de Taylor Swift, sont toutes déjà sur la côte est depuis 48 h, ce qui veut dire que quelque chose d'énorme se prépare. Et la police de Penn Station, la grande station de train de transport qui est le trottoir en face du Madison Square Garden, a déjà été prévenue de se tenir prête durant 48 h non-stop pour ce week-end, ou dans les jours qui viennent, et qu'a priori, l'un des policiers aurait dit que c'était pour le mariage de Taylor Swift.»