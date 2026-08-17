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Dobes au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH

«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 18:51

Avec

Stéphane Waite
Stéphane Waite
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison» -Stéphane Waite
Jakub Dobes / AP/Karl DeBlaker

Un nouveau sondage de NHL Network place le gardien des Canadiens de Montréal Jakub Dobes au dixième rang des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey.

Qu'en pense Stéphane Waite?

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite en conversation avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Stéphane Waite estime le classement de NHL Network très subjectif;
  • «Pour moi, ce ne sont pas les dix meilleurs gardiens de la LNH, «Ce sont les dix gardiens qui ont eu la meilleure saison»;
  • Dobes mérite cette 10e place, mais est-il un meilleur gardien que certains absents de la liste?
  • «Ça va me prendre plus que 59 parties de saison régulière pour me prouver qu'il fait partie d'un Top-10»
  • On évoque l’essor des gardiens américains grâce au programme de Hockey USA
  • La situation contractuelle de Samuel Montembeault.

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