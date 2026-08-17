Dobes au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH

Un nouveau sondage de NHL Network place le gardien des Canadiens de Montréal Jakub Dobes au dixième rang des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey.

Qu'en pense Stéphane Waite?

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite en conversation avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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