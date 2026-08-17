Il interpelle le ministre Lacombe

Le pilote et chroniqueur automobile québécois Bertrand Godin a écrit une lettre ouverte au ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacomber, pour demander la protection patrimoniale du circuit motorisé Sanair, situé à Saint-Pie.

Écoutez Bertrand Godin à ce sujet au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Fondée par Jacques Guertin. la piste de Sanair est cruciale pour la sécurité publique.