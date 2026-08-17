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Il interpelle le ministre Lacombe

«Sanair, c'est un monument du sport motorisé» -Bertrand Godin

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 août 2026 19:37

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Sanair, c'est un monument du sport motorisé» -Bertrand Godin
Le ministre Mathieu Lacombe. / PC/Jacques Boissinot

Le pilote et chroniqueur automobile québécois Bertrand Godin a écrit une lettre ouverte au ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacomber, pour demander la protection patrimoniale du circuit motorisé Sanair, situé à Saint-Pie.

Écoutez Bertrand Godin à ce sujet au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Fondée par Jacques Guertin. la piste de Sanair est cruciale pour la sécurité publique.

«Parce que, lorsqu'on parle de Sanair... C'est un monument du sport motorisé. Pour passer les vendredis soirs devant Sanair, c'est impressionnant de voir les jeunes qui se réunissent à cet endroit-là pour pratiquer leur sport dans un cadre beaucoup plus sécuritaire que s'il ne le faisaient dans le fond d'un rang ou dans une rue. Et ça, je pense que, pour la sécurité publique, il faut qu'on puisse trouver une façon de protéger Sanair que ce soit par une reconnaissance patrimoniale quelconque... Que le gouvernement s'implique, parce qu'il s'agit quand même de sécurité publique.»

Bertrand Godin

Godin appelle le gouvernement du Québec à reconnaître et préserver ce site, essentiel pour la jeunesse et la communauté automobile québécoise.

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