Immobilier et fiscalité

Ruba Ghazal défend ardemment la nouvelle proposition de son parti d'imposer à 100% le gain en capital lors de la vente d'un immeuble locatif non résidentiel.

Devant les vives réactions négatives du milieu immobilier, elle soutient que cette mesure vise exclusivement les grands spéculateurs et non les petits propriétaires de la classe moyenne.

La porte-parole de QS plaide pour une réforme fiscale en profondeur, afin de régler la crise de l'abordabilité au Québec, affirmant que le système actuel encourage injustement la spéculation au détriment des locataires.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole de Québec Solidaire, défendre sa mesure controversée, mardi à Cantin le matin.