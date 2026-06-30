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Immobilier et fiscalité

«On ne s'attaque pas aux petits propriétaires» -Ruba Ghazal

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Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juin 2026 07:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On ne s'attaque pas aux petits propriétaires» -Ruba Ghazal
Ruba Ghazal, porte-parole de Québec Solidaire / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Ruba Ghazal défend ardemment la nouvelle proposition de son parti d'imposer à 100% le gain en capital lors de la vente d'un immeuble locatif non résidentiel. 

Devant les vives réactions négatives du milieu immobilier, elle soutient que cette mesure vise exclusivement les grands spéculateurs et non les petits propriétaires de la classe moyenne.

La porte-parole de QS plaide pour une réforme fiscale en profondeur, afin de régler la crise de l'abordabilité au Québec, affirmant que le système actuel encourage injustement la spéculation au détriment des locataires.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole de Québec Solidaire, défendre sa mesure controversée, mardi à Cantin le matin

«La grande majorité des propriétaires qui ont des triplex [...] ça se passe bien, ils gèrent bien. [...] C'est pas à eux qu'on s'attaque, c'est aux gros spéculateurs.»

Ruba Ghazal

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