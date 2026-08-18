La tendance du «early bird dinner», qui fait la promotion des soupers avant 17h, est de plus en plus présente en ligne.

Si les médecins ne sont pas unanimes sur les bienfaits qu’apporterait ce mode de vie, certains avancent que cela faciliterait la digestion et le sommeil.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer le tout, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

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