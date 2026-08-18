 Aller au contenu
Explosion des dénonciations

Harcèlement et violence conjugale: hausse alarmante des signalements au Québec

par 98.5

0:00
13:49

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 18 août 2026 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Harcèlement et violence conjugale: hausse alarmante des signalements au Québec
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Face à une explosion de 165% des signalements de harcèlement criminel en dix ans au Québec, plusieurs organismes et intervenants tirent la sonnette d'alarme.

Cette hausse marquée s'explique notamment par la multiplication des outils technologiques, tels que la géolocalisation, les logiciels espions et les micros cachés, qui facilitent la surveillance, particulièrement lors de ruptures amoureuses difficiles où certains hommes sombrent dans l'obsession.

Écoutez la directrice générale de l'organisme Entraide pour hommes, Geneviève Landry, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L'intervenante souligne que ces comportements de contrôle constituent un drapeau rouge majeur pouvant mener au pire, rappelant que 27 000 cas de violence conjugale sont dénoncés chaque année et que les hommes représentent aussi un cas sur quatre parmi les victimes.

Vous aimerez aussi

Courir torse nu: une pratique qui entretient l'idée du corps parfait?
La commission
Courir torse nu: une pratique qui entretient l'idée du corps parfait?
0:00
4:51
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
Le Québec maintenant
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
0:00
13:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Le 16e Congrès international de parasitologie se tient à Montréal
Rattrapage
L’impact des changements climatiques sous la loupe
Le 16e Congrès international de parasitologie se tient à Montréal
Les touristes américains ont-ils honte de leur président?
Rattrapage
Ils sont nombreux à Montréal cet été
Les touristes américains ont-ils honte de leur président?
Une protection efficace, mais difficile à appliquer
Rattrapage
Verrouillage du dossier de crédit
Une protection efficace, mais difficile à appliquer
Promesse de référendum du PQ: «Il va être minoritaire et ça va être de sa faute»
Rattrapage
Engagement pour 2029
Promesse de référendum du PQ: «Il va être minoritaire et ça va être de sa faute»
Référendum: recentrer la campagne électorale sur d’autres enjeux majeurs
Rattrapage
Jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump
Référendum: recentrer la campagne électorale sur d’autres enjeux majeurs
Nouvelle fraude: un faux corps de Bigfoot exhibé à New York
Rattrapage
Créature légendaire
Nouvelle fraude: un faux corps de Bigfoot exhibé à New York
Quand un employé fait mal son travail, doit-on lui dire?
Rattrapage
Critiques constructives
Quand un employé fait mal son travail, doit-on lui dire?
L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?
Rattrapage
Nettoyage, agriculture, guerre...
L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?
Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»
Rattrapage
Stratégie de communication superficielle
Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»
Fête des Pères: les témoignages du Boys club
Rattrapage
Traditions familiales
Fête des Pères: les témoignages du Boys club
Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?
Rattrapage
Frontières dans le couple
Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?
Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook
Rattrapage
Un appel à l'aide
Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook
Marc Gagnon, de l’or olympique au stress intense d'entraîneur-chef
Rattrapage
Confidences et émotions fortes
Marc Gagnon, de l’or olympique au stress intense d'entraîneur-chef
VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»
Rattrapage
Marché automobile
VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»