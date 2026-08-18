Explosion des dénonciations

Face à une explosion de 165% des signalements de harcèlement criminel en dix ans au Québec, plusieurs organismes et intervenants tirent la sonnette d'alarme.

Cette hausse marquée s'explique notamment par la multiplication des outils technologiques, tels que la géolocalisation, les logiciels espions et les micros cachés, qui facilitent la surveillance, particulièrement lors de ruptures amoureuses difficiles où certains hommes sombrent dans l'obsession.

Écoutez la directrice générale de l'organisme Entraide pour hommes, Geneviève Landry, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L'intervenante souligne que ces comportements de contrôle constituent un drapeau rouge majeur pouvant mener au pire, rappelant que 27 000 cas de violence conjugale sont dénoncés chaque année et que les hommes représentent aussi un cas sur quatre parmi les victimes.