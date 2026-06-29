La proposition de Québec solidaire d'imposer à 100% le gain en capital sur les résidences secondaires suscite une vive opposition.

Bien qu'elle vise à freiner la surchauffe immobilière, la mesure est vivement critiquée par des auditeurs, craignant qu'elle ne décourage les petits investisseurs et qu'elle pénalise injustement les patrimoines familiaux, plutôt que de cibler efficacement les grands spéculateurs.

Écoutez la discussion des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal à ce sujet, lundi à Le midi.









