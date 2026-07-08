L’achat d'une propriété est souvent le plus gros investissement d'une vie, mais la précipitation peut coûter cher et plusieurs pièges guettent les futurs acheteurs.
Selon un notaire, les futurs acheteurs font face à trois principaux types de pièges. D'où l'importance de bien s'entourer pour les éviter.
Écoutez Maître Michael Chriqui, notaire, donner ses conseils pour éviter que l'achat d'une première propriété se transforme en cauchemar.
«Prenez votre temps. Si vous devez acheter une propriété, assurez-vous que ce soit bien fait. Assurez-vous d'être bien entouré. Il y a d'excellents professionnels, non seulement au niveau notarial, mais aussi du côté des courtiers. Entourez-vous bien.»