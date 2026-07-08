L’achat d'une propriété est souvent le plus gros investissement d'une vie, mais la précipitation peut coûter cher et plusieurs pièges guettent les futurs acheteurs.

Selon un notaire, les futurs acheteurs font face à trois principaux types de pièges. D'où l'importance de bien s'entourer pour les éviter.

Écoutez Maître Michael Chriqui, notaire, donner ses conseils pour éviter que l'achat d'une première propriété se transforme en cauchemar.