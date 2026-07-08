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Le plus gros investissement d'une vie

Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 8 juillet 2026 11:08

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire
Autre difficulté pour les acheteurs: le Québec fait face à une pénurie de notaire. / KMPZZZ/Adobe Stock

L’achat d'une propriété est souvent le plus gros investissement d'une vie, mais la précipitation peut coûter cher et plusieurs pièges guettent les futurs acheteurs.

Selon un notaire, les futurs acheteurs font face à trois principaux types de pièges. D'où l'importance de bien s'entourer pour les éviter.

Écoutez Maître Michael Chriqui, notaire, donner ses conseils pour éviter que l'achat d'une première propriété se transforme en cauchemar.

«Prenez votre temps. Si vous devez acheter une propriété, assurez-vous que ce soit bien fait. Assurez-vous d'être bien entouré. Il y a d'excellents professionnels, non seulement au niveau notarial, mais aussi du côté des courtiers. Entourez-vous bien.»

Maître Michael Chriqui, notaire

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