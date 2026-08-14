Controverse entourant Rolex et Medusa

Le propriétaire de la bijouterie Medusa à Québec Julien Duguay, déjà au cœur de l'actualité pour des propos déplacés tenus aux États-Unis, est désormais visé par des poursuites de la célèbre marque Rolex devant la Cour fédérale.

Le géant de l'horlogerie, qui accuse la bijouterie de vendre des montres contrefaites, réclame plus de 50 000 $ et l'interdiction d'utiliser sa marque.

Cette situation soulève alors la question: comment reconnaître une montre contrefaite?

Est-ce possible même sans être un grand spécialiste?

Écoutez Sarah Balthazart, gemmologue, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.