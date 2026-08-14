Au moins 500 personnes en situation d'itinérance sont décédées au Québec depuis 2020, révèle un récent dossier de La Presse.

Le constat s'avère particulièrement alarmant chez les femmes, pour lesquelles on enregistre une hausse vertigineuse de 211% des décès entre 2020 et 2024.

Écoutez Caroline Leblanc, chercheuse postdoctorale en santé communautaire et consultante en itinérance, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.