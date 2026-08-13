Coupe des dépenses

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, propose d'engager une importante cure de minceur dans les finances publiques en réduisant les dépenses de l'État de 47 milliards de dollars sur cinq ans.

Pour y parvenir, il préconise notamment la fin des subventions aux entreprises, citant directement en exemple des projets comme Northvolt et Lion Électrique, et la suppression de 20 000 postes de fonctionnaires, tout en promettant d'épargner les services essentiels en santé et en éducation.

Critiquant sévèrement la gestion de la CAQ, la hausse constante des dépenses publiques et le modèle bureaucratique actuel, Éric Duhaime promet d'importantes baisses d'impôts ciblant la classe moyenne. Le chef conservateur affirme d'ailleurs que ces mesures « offriront un répit économique aux Québécois ».

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, discuter de cette proposition, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.