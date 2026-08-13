Production locale

L’imposition de tarifs douaniers par l’administration de Donald Trump, prévue dès le 19 août prochain, menace directement l’industrie de la mode et de l’habillement au Québec.

Cette mesure protectionniste fait craindre une délocalisation de la production ainsi que la perte de milliers d’emplois spécialisés, particulièrement dans la région de Montréal.

Écoutez Mathieu St-Arnaud Lavoie aborder le sujet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Ce dernier explique ce que représenterait concrètement l'application de ces tarifs, ici au Québec.