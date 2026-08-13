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Production locale

Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril

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Entendu dans

Le midi

le 13 août 2026 14:30

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril
Le midi / Cogeco Média

L’imposition de tarifs douaniers par l’administration de Donald Trump, prévue dès le 19 août prochain, menace directement l’industrie de la mode et de l’habillement au Québec.

Cette mesure protectionniste fait craindre une délocalisation de la production ainsi que la perte de milliers d’emplois spécialisés, particulièrement dans la région de Montréal.

Écoutez Mathieu St-Arnaud Lavoie aborder le sujet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Ce dernier explique ce que représenterait concrètement l'application de ces tarifs, ici au Québec.

«Un des avantages compétitifs que nous avons à l'intérieur de l'ACEUM, c'est d'être capable de fabriquer un vêtement localement, c'est-à-dire de couper et de confectionner un vêtement ici à Montréal et par la suite l'envoyer vers le marché américain sans tarifs douaniers. Les entreprises d'ici ne pourraient plus faire un vêtement ici et l'envoyer sans tarif vers les États-Unis. On irait fabriquer notre vêtement outremer pour, après ça, l'amener vers le marché américain.»

Mathieu St-Arnaud Lavoie

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