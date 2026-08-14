Manque de plus de 3000 enseignants

À deux semaines de la rentrée, il manque plus de 3000 postes d'enseignants à combler dans les classes du Québec.

Pourtant, une situation paradoxale persiste sur le terrain: de nombreux candidats semblent se buter à la bureaucratie des centres de services scolaires.

C'est ce qu'ont révélé plusieurs courriels reçus par l'animateur Jean-Sébastien Hammal, après qu'il a abordé le sujet du manque d'enseignants à son émission.

Écoutez Sylvain Duclos, professeur de mathématiques au secondaire très présent dans les médias, faire le point sur la situation vendredi, à l'émission Le midi.