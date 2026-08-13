Chronique Le bon côté des choses

Une lueur d'espoir se dessine à l'échelle globale: la faim dans le monde passe sous la barre des 8% pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Selon le rapport des Nations unies sur le sujet, cette tendance est à la baisse pour une troisième année consécutive.

Cette nouvelle encourageant compte tenu de la hausse de l’inflation et du coût du panier d'épicerie qui pousse à imaginer la tendance inverse.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Claude Lortie faire le point, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.