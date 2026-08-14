Élections à venir

Pour sa dernière chronique estivale à Le Midi, Victor Henriquez dresse un bilan politique à l'approche des élections.
Il analyse les réactions entourant la nouvelle entente sur Churchill Falls, soulignant la complexité pour Christine Fréchette de promouvoir cet accord tout en se distanciant de l'héritage de François Legault.
Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez passer en revue les enjeux du moment, vendredi au Midi.
Autres sujets abordés
- Galvaniser les troupes libérales pour Charles Milliard;
- Rassurer sur la question référendaire pour Paul St-Pierre Plamondon;
- Maintenir un ciblage stratégique pour Éric Duhaime et Québec solidaire;
- L'arrivée médiatique d'Alexis Sanchez au CF Montréal.
«Il faut dépolitiser ces ententes-là parce que, sinon, on tombe automatiquement dans la critique facile, automatiquement on tombe dans la remise en question de ce que le gouvernement précédent a fait.»