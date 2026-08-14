Élections à venir

Pour sa dernière chronique estivale à Le Midi, Victor Henriquez dresse un bilan politique à l'approche des élections.

Il analyse les réactions entourant la nouvelle entente sur Churchill Falls, soulignant la complexité pour Christine Fréchette de promouvoir cet accord tout en se distanciant de l'héritage de François Legault.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez passer en revue les enjeux du moment, vendredi au Midi.

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