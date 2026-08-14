À l’occasion du festival Lasso

C’est ce samedi que s'amorce le festival de musique country Lasso au parc Jean-Drapeau de Montréal, une occasion de faire briller des artistes québécois qui s’illustrent dans ce genre musical.

La chanteuse Léa Jarry, originaire de Baie-Saint-Paul, sera présente sur l’une des scènes de l'événement en fin de semaine.

Elle espère y faire briller le new country et la musique francophone, qui sont encore peu mis en avant dans le style country.

Écoutez l'auteure-compositrice-interprète québécoise Léa Jarry mettre la table avant sa participation au festival Lasso, vendredi, à l’émission Le midi.