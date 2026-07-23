Accès à la propriété

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Immobilier au Québec: la SCHL revoit ses prévisions à la baisse

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juillet 2026 08:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Immobilier au Québec: la SCHL revoit ses prévisions à la baisse
Les mises en chantier restent élevées au Québec, mais devraient ralentir d’ici 2027-2028. / Daniel Meunier/ Adobe Stock

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a révisé ses prévisions à la baisse pour le marché immobilier au Québec.

L'économiste Francis Cortellino explique que la hausse des taux d'intérêt et une activité économique plus modérée entraîneront un ralentissement des ventes de propriétés.

Bien que l'offre limitée maintienne une hausse des prix au Québec, celle-ci s'effectuera à un rythme moins rapide. 

Du côté des mises en chantier, la construction d'appartements locatifs demeure forte cette année, mais un ralentissement plus marqué est anticipé d'ici 2027-2028.

Écoutez l'économiste Francis Cortellino expliquer le tout, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Si vous êtes un acheteur potentiel, au moins vous pouvez vous dire que les prix maintenant augmentent moins rapidement qu'auparavant.»

Francis Cortellino

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