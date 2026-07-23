Accès à la propriété

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a révisé ses prévisions à la baisse pour le marché immobilier au Québec.

L'économiste Francis Cortellino explique que la hausse des taux d'intérêt et une activité économique plus modérée entraîneront un ralentissement des ventes de propriétés.

Bien que l'offre limitée maintienne une hausse des prix au Québec, celle-ci s'effectuera à un rythme moins rapide.

Du côté des mises en chantier, la construction d'appartements locatifs demeure forte cette année, mais un ralentissement plus marqué est anticipé d'ici 2027-2028.

Écoutez l'économiste Francis Cortellino expliquer le tout, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.