Faut-il sabrer dans la fonction publique québécoise?

Alors qu'Éric Duhaime propose d'éliminer 20 000 postes de fonctionnaires pour alléger les dépenses de l'État, la question enflamme les esprits.

Michel Girard, vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, monte au créneau, pointant le manque de personnel sur les chantiers, les retards d'indemnisation et les dérives de la bureaucratie, tout en défendant fermement l'importance des services publics sur le terrain.

Écoutez-le répondre à la question: «Faut-il réduire la taille de l'État?», vendredi midi au micro de Jean-Sébastien Hammal.