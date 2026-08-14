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Faut-il réduire la taille de l'État?

Éric Duhaime veut couper 20 000 fonctionnaires: le syndicat réplique

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 14 août 2026 12:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Éric Duhaime veut couper 20 000 fonctionnaires: le syndicat réplique
Le midi / Cogeco Média

Faut-il sabrer dans la fonction publique québécoise?

Alors qu'Éric Duhaime propose d'éliminer 20 000 postes de fonctionnaires pour alléger les dépenses de l'État, la question enflamme les esprits. 

Michel Girard, vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, monte au créneau, pointant le manque de personnel sur les chantiers, les retards d'indemnisation et les dérives de la bureaucratie, tout en défendant fermement l'importance des services publics sur le terrain. 

Écoutez-le répondre à la question: «Faut-il réduire la taille de l'État?», vendredi midi au micro de Jean-Sébastien Hammal. 

«Présentement, c'est déjà insuffisant [...] On manque de personnel pour faire le travail, bien on a les conséquences de tout ça.»

Michel Girard

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