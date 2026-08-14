Histoire inspirante

Malgré une perte de vision progressive, David Lutzy ne s’empêche pas d’enchaîner des défis sportifs plus inspirants les uns que les autres.

Il s'apprête à participer à une course de 160 kilomètres en altitude aux États-Unis, avant de participer aux Championnats du monde de vélo sur route en Australie.

Alors que la condition avec laquelle il vit depuis près de vingt ans gagne du terrain, il souhaite redonner et récolter des fonds pour plusieurs causes.

Écoutez David Lutzy, cofondateur d’Au-delà des perceptions, et son partenaire Yannick Banville, raconter leur parcours, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.