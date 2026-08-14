Arrivée d'Alexis Sanchez au CF Montréal

Le joueur étoile chilien Alexis Sánchez vient d’arriver à Montréal pour joindre les rangs du CF Montréal.

Pour souligner cette acquisition, la mairesse Soraya Martinez Ferrada s'apprête à accueillir le sportif vendredi après-midi à l'hôtel de ville, où il signera le livre d'or de la ville.

Écoutez Jean-François Téotonio, journaliste sportif à La Presse et spécialiste du soccer, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.