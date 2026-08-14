Arrivée d'Alexis Sanchez au CF Montréal

Le joueur étoile chilien Alexis Sánchez vient d’arriver à Montréal pour joindre les rangs du CF Montréal.
Pour souligner cette acquisition, la mairesse Soraya Martinez Ferrada s'apprête à accueillir le sportif vendredi après-midi à l'hôtel de ville, où il signera le livre d'or de la ville.
Écoutez Jean-François Téotonio, journaliste sportif à La Presse et spécialiste du soccer, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Il a remporté avec le Chili deux fois la Copa America. Et les deux fois, c'était contre l'Argentine de Lionel Messi. C'était ses belles années, mais depuis, son rythme a ralenti et il a été blessé. Et là, il arrive à Montréal. On a hâte de voir ce qu'il va être capable de faire en MLS, et s'il est capable de retrouver sa forme des beaux jours.»