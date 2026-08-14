Après un été placé sous la chaleur

Après un été marqué par les périodes de fortes chaleurs et par les incendies de forêt à travers le monde, la saison estivale 2026 a battu plusieurs records.

Les prévisions météorologiques pour les prochaines années ne sont pas très optimistes alors que le phénomène El Niño pourrait venir renforcer ces périodes de climat extrême.

Si l’ouest de l’Europe a été particulièrement touché, le Canada se réchauffe aussi très rapidement, notamment le nord du Québec.

Écoutez Philippe Gachon, professeur d’hydroclimatologie à l’UQAM, faire le point, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.