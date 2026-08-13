139 cas ont été détectés au total

La rage du raton laveur continue de gagner du terrain au Québec. Après la Montérégie et l’Estrie, le ministère de l'Environnement confirme un tout premier cas dans le Centre-du-Québec, détecté chez un animal trouvé au milieu du mois de juillet à Saint-Eugène-de-Grantham, près de Drummondville.

Écoutez Marianne Garnier, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc, faire le point jeudi au micro de Jean-Sébastien Hammal.