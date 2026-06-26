Des conditions impossibles

Au micro de Philippe Cantin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n'a pas mâché ses mots à l'égard de la gestion du projet de troisième lien par le gouvernement de la CAQ.

Il qualifie de «ridicule» la énième mouture présentée par le gouvernement, affirmant qu'elle coûtera deux à trois fois plus cher que la proposition conservatrice qui, elle, prévoit un tracé passant par l'Île d'Orléans.

Selon lui, les caquistes multiplient les conditions impossibles pour s'assurer que le projet ne voie jamais le jour, tout en feignant de le défendre à des fins purement électorales.

Écoutez Éric Duhaime aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.