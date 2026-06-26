 Aller au contenu
Des conditions impossibles

Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ

par 98.5

0:00
11:21

Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 07:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Au micro de Philippe Cantin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n'a pas mâché ses mots à l'égard de la gestion du projet de troisième lien par le gouvernement de la CAQ.

Il qualifie de «ridicule» la énième mouture présentée par le gouvernement, affirmant qu'elle coûtera deux à trois fois plus cher que la proposition conservatrice qui, elle, prévoit un tracé passant par l'Île d'Orléans.

Selon lui, les caquistes multiplient les conditions impossibles pour s'assurer que le projet ne voie jamais le jour, tout en feignant de le défendre à des fins purement électorales.

Écoutez Éric Duhaime aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«Ce que madame Fréchette souhaite, c'est faire une campagne électorale en disant qu'elle est pour le troisième lien parce qu'elle ne veut pas reculer une quatrième fois, mais il y aura pas d'échéancier, pas de budget, pas de tracé.»

Éric Duhaime

Autres sujets abordés:

  • Livre bleu du PQ: le chef conservateur estime que la souveraineté et un futur référendum ne représentent pas du tout les priorités actuelles des Québécois;
  • Aide aux entreprises: M. Duhaime propose d'abolir les subventions directes aux entreprises pour abaisser les taxes et les impôts;
  • La déréglementation: sabrer jusqu'à un tiers des lois et règlements afin d'alléger la bureaucratie;
  • Tramway de Québec: un gouffre financier selon Éric Duhaime.

Vous aimerez aussi

Réinvestir dans les RPA au Québec
Le Québec maintenant
Réinvestir dans les RPA au Québec
0:00
13:16
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
Cantin le matin
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
0:00
2:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Rattrapage
En tournée d'adieux cet été
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Rattrapage
Plus vieux théâtre d'été du Québec
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada
Rattrapage
Médaille décernée en 2024, mais pas encore remise
Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Rattrapage
Un parcours difficile
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Rattrapage
Au moins 327 morts
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Rattrapage
Une visibilité internationale inouïe
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Rattrapage
Plus de 30 000 personnes portées disparues
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les options des Canadiens de Montréal
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
Rattrapage
Arrêt des opérations militaires
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Rattrapage
Il refuse la «résignation» et choisit l'ambition
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?
Rattrapage
Riche en actifs, pauvre en liquidités...
L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
Rattrapage
Sa popularité demeure extrêmement élevée
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Soleil» | L’énigme du vendredi 26 juin
Les Misérables: un triomphe grandiose et immersif à Montréal
Rattrapage
Inspiré de l’œuvre emblématique de Victor Hugo
Les Misérables: un triomphe grandiose et immersif à Montréal