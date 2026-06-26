Des conditions impossibles

Au micro de Philippe Cantin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n'a pas mâché ses mots à l'égard de la gestion du projet de troisième lien par le gouvernement de la CAQ.
Il qualifie de «ridicule» la énième mouture présentée par le gouvernement, affirmant qu'elle coûtera deux à trois fois plus cher que la proposition conservatrice qui, elle, prévoit un tracé passant par l'Île d'Orléans.
Selon lui, les caquistes multiplient les conditions impossibles pour s'assurer que le projet ne voie jamais le jour, tout en feignant de le défendre à des fins purement électorales.
Écoutez Éric Duhaime aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
«Ce que madame Fréchette souhaite, c'est faire une campagne électorale en disant qu'elle est pour le troisième lien parce qu'elle ne veut pas reculer une quatrième fois, mais il y aura pas d'échéancier, pas de budget, pas de tracé.»
Autres sujets abordés:
- Livre bleu du PQ: le chef conservateur estime que la souveraineté et un futur référendum ne représentent pas du tout les priorités actuelles des Québécois;
- Aide aux entreprises: M. Duhaime propose d'abolir les subventions directes aux entreprises pour abaisser les taxes et les impôts;
- La déréglementation: sabrer jusqu'à un tiers des lois et règlements afin d'alléger la bureaucratie;
- Tramway de Québec: un gouffre financier selon Éric Duhaime.