Stratégie sur les réseaux sociaux

Une nouvelle stratégie marketing prolifère sur les réseaux sociaux: des restaurants publient de faux avis de recherche pour dénoncer de «mauvais clients» partis sans payer.

Or, en défilant les images, les internautes découvrent plutôt une mise en scène créative dévoilant les clichés attrayants du menu du commerce.

Bien que cette tactique ludique attire la curiosité, elle comporte des risques de lassitude chez les consommateurs...

Écoutez le patrouilleur du Web, Philippe Lacroix, expliquer cette façon de faire mardi à l'émission de Gino Chouinard.