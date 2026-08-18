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Stratégie sur les réseaux sociaux

Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2026 16:02

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Une nouvelle stratégie marketing prolifère sur les réseaux sociaux: des restaurants publient de faux avis de recherche pour dénoncer de «mauvais clients» partis sans payer.

Or, en défilant les images, les internautes découvrent plutôt une mise en scène créative dévoilant les clichés attrayants du menu du commerce.

Bien que cette tactique ludique attire la curiosité, elle comporte des risques de lassitude chez les consommateurs...

Écoutez le patrouilleur du Web, Philippe Lacroix, expliquer cette façon de faire mardi à l'émission de Gino Chouinard.

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