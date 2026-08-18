Selon Pollstar

La salle L'Olympia de Montréal a été classée salle de spectacle n°1 au monde par le magazine Pollstar ce mois-ci.

Une belle reconnaissance alors que la salle célèbre son centenaire (1926-2026) et témoigne du succès de sa programmation et de sa réputation internationale comme lieu incontournable pour les artistes locaux et internationaux.

Écoutez Patrick Lévy, propriétaire de la salle de spectacle L’Olympia de Montréal, avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp.

Ce classement, basé sur les ventes de billets via Ticketmaster, reflète le succès de la programmation variée (humour, rock, hip-hop) et la réputation internationale de l’Olympia, qui a accueilli des artistes comme Adele, Wu-Tang Clan et Louis-José Houde.

L’humour représente près de 60 % des revenus de la salle, qui a vendu 200 000 billets en 2025.