Un concept radicalement simple

Face à l'explosion continue du coût des véhicules neufs, le nouveau constructeur américain Slate Auto fait un pari audacieux: fabriquer une camionnette électrique «radicalement simple» et abordable, vendue autour de 25 000 $ US.
Exit les systèmes de navigation complexes et les gadgets électroniques; la priorité est donnée à l’essentiel pour séduire un public lassé des «ordinateurs sur quatre roues».
Les premières livraisons sont attendues aux États-Unis fin 2026, avant une arrivée potentielle au Canada.
Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, jeudi à Cantin le matin.
Autre sujet abordé:
- Un retour à la normale est observé pour le prix du baril de pétrole.
«Le public en a assez de ces prix-là qui sont franchement exorbitants. Le choix est préférable : une auto de base à bas prix plutôt qu'un genre d'ordinateur sur quatre roues...»