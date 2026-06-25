Un concept radicalement simple

Face à l'explosion continue du coût des véhicules neufs, le nouveau constructeur américain Slate Auto fait un pari audacieux: fabriquer une camionnette électrique «radicalement simple» et abordable, vendue autour de 25 000 $ US.

Exit les systèmes de navigation complexes et les gadgets électroniques; la priorité est donnée à l’essentiel pour séduire un public lassé des «ordinateurs sur quatre roues».

Les premières livraisons sont attendues aux États-Unis fin 2026, avant une arrivée potentielle au Canada.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, jeudi à Cantin le matin.

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