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Coups de feu et chasse à l'homme

Fermeture du pont Pierre-Laporte: Éric Duhaime publie une vidéo controversée

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Entendu dans

Signé l'été

le 16 août 2026 07:54

Avec

Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Fermeture du pont Pierre-Laporte: Éric Duhaime publie une vidéo controversée
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

Coincé dans le bouchon de circulation causé par la fermeture du pont Pierre-Laporte samedi matin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a publié une vidéo du trafic pour réclamer un troisième lien.

La vidéo a soulevé de vives critiques, puisque la fermeture du pont était causée par une investigation du Bureau des enquêtes indépendantes au sujet d'une chasse à l'homme durant laquelle un individu, qui venait de tirer des coups de feu, est décédé. Une autre personne a été blessée durant ces évènements.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Jean-François Baril.

Autres sujets abordés: 

  • Important dossier à suivre lundi: la fameuse signature de l’entente entre le Québec Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de l’exploitation de Churchill Falls.
  • La Presse: des accidents qui se produisent en vélos électriques.
  • Les performances sportives du hamster Mollie aux Pays-Bas

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