Coups de feu et chasse à l'homme

Coincé dans le bouchon de circulation causé par la fermeture du pont Pierre-Laporte samedi matin, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a publié une vidéo du trafic pour réclamer un troisième lien.
La vidéo a soulevé de vives critiques, puisque la fermeture du pont était causée par une investigation du Bureau des enquêtes indépendantes au sujet d'une chasse à l'homme durant laquelle un individu, qui venait de tirer des coups de feu, est décédé. Une autre personne a été blessée durant ces évènements.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Jean-François Baril.
Autres sujets abordés:
- Important dossier à suivre lundi: la fameuse signature de l’entente entre le Québec Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de l’exploitation de Churchill Falls.
- La Presse: des accidents qui se produisent en vélos électriques.
- Les performances sportives du hamster Mollie aux Pays-Bas