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Proposition du PQ

Idée de libéraliser la vente d'alcool: «On percevrait les taxes quand même»

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Entendu dans

Signé l'été

le 15 août 2026 09:32

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Patrick Déry
Patrick Déry
Idée de libéraliser la vente d'alcool: «On percevrait les taxes quand même»
En vue des prochaines élections provinciales, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, fait la proposition de libéraliser la vente d'alcool. / Richard Villalon / Adobe Stock

En vue des prochaines élections provinciales, le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, fait la proposition de libéraliser la vente d'alcool. Cette idée avait aussi été mise de l'avant par Éric Duhaime, en 2014, avant qu'il ne devienne chef du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Selon chroniqueur Patrick Déry, l'abolition du monopole de la SAQ permettrait de réduire considérablement les coûts fixes de l'État, évalués à environ 600 millions de dollars par an pour la gestion des succursales et des milliers d'employés, tout en maintenant les revenus fiscaux perçus sur ces produits.

Écoutez sa chronique, samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.

«Si la SAQ disparaissait, puis que l'alcool se vendait n'importe où, sûrement qu'il y aurait des boutiques spécialisées pour offrir des produits haut de gamme, avec des gens qui rechercheraient des conseils et ainsi de suite. Mais l'alcool serait aussi mis en vente dans des épiceries et on percevrait les taxes quand même.»

Patrick Déry

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