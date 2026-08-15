Proposition du PQ

En vue des prochaines élections provinciales, le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, fait la proposition de libéraliser la vente d'alcool. Cette idée avait aussi été mise de l'avant par Éric Duhaime, en 2014, avant qu'il ne devienne chef du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Selon chroniqueur Patrick Déry, l'abolition du monopole de la SAQ permettrait de réduire considérablement les coûts fixes de l'État, évalués à environ 600 millions de dollars par an pour la gestion des succursales et des milliers d'employés, tout en maintenant les revenus fiscaux perçus sur ces produits.

Écoutez sa chronique, samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.