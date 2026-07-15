Annonce de la compagnie chinoise à Montréal

Le constructeur chinois Dongfeng a dévoilé mercredi à Montréal ses deux premiers modèles électriques, les BOX 01 EV et Vigo EV, destinés au marché canadien.

Les prix de plusieurs de ces modèles automobiles, attendus d'ici les douze prochains mois, devraient se situer à moins de 35 000 $.

Le projet a été rendu possible grâce à une entente récente entre Ottawa et Pékin qui facilite l'arrivée de ces véhicules électriques chinois grâce à des tarifs réduits et à des quotas annuels.

Écoutez Alain McKenna, chroniqueur, journaliste et animateur, en discuter mercredi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.