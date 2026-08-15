La guerre en Ukraine semble loin de se terminer. D'abord, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavro et d'autres représentants ont souligné que le pays maintiendrait sa fermeté, tant que l'Ukraine ne cèderait pas. Ensuite, le conflit fait face à une intensification des pertes civiles.

Selon le général Dominique Trinquand, la révolution militaire apportée par les drones, produits à des millions d'exemplaires et utilisés massivement par les deux belligérants, a énormément changé le visage du conflit.

Écoutez sa chronique internationale, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.