Le Québec pourrait s'en inspirer...

Le gouvernement ontarien a annoncé qu'il augmenterait les limites de vitesse de 100 à 110 km/h sur près de 90 % des autoroutes de la province.

L'Ontario souhaite ainsi réduire les temps de déplacement sur ses principaux axes routiers. Est-ce que cette hausse de vitesse pourrait avoir un impact sur la sécurité des automobilistes?

Écoutez les explications d'André Durocher, ex-policier et directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, au micro de Valérie Beaudoin.