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Le Québec pourrait s'en inspirer...

Autoroutes à 110 km/h en Ontario: une décision sécuritaire ou risquée?

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 12:39

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Autoroutes à 110 km/h en Ontario: une décision sécuritaire ou risquée?
L'Ontario augmenterait les limites de vitesse de 100 à 110 km/h sur près de 90 % des autoroutes de la province: devrait-on faire pareil au Québec? / Photo AP/Joshua A. Bickel

Le gouvernement ontarien a annoncé qu'il augmenterait les limites de vitesse de 100 à 110 km/h sur près de 90 % des autoroutes de la province.

L'Ontario souhaite ainsi réduire les temps de déplacement sur ses principaux axes routiers. Est-ce que cette hausse de vitesse pourrait avoir un impact sur la sécurité des automobilistes?

Écoutez les explications d'André Durocher, ex-policier et directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, au micro de Valérie Beaudoin.

«Avant de faire des changements, il faut regarder quelle en est la cause. Premièrement, il faudrait regarder statistiquement, est-ce qu'on a des collisions qui sont causées à cause de cela? Il faut toutefois se poser la question avant de faire quoi que ce soit. Au lieu d'y aller avec un sentiment, il faut y aller avec les faits.»

André Durocher

Autre sujet abordé

  • Policier au SPVM pendant 30 ans, André Durocher rend hommage à ses ex-collègues décédés lors de la fusillade de Côte-des-Neiges, lundi dernier.

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