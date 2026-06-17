Les Canadiens, la saison prochaine

La stabilité affichée par les Hurricanes de la Caroline aura été payante et a été couronnée par une coupe Stanley. Cela réjouit l'analyste Dany Dubé, mais une bonne partie de sa grille d'analye a été balayée par les vainqueurs.
Écoutez l'analyste Dany Dubé scruter en détails les statistiques de la finale avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On souligne la valeur de la stabilité de la profondeur des trios et l'importance de l'engagement à cinq contre cinq;
- On compare la structure des Hurricanes (quatre trios équilibrés, six défenseurs, deux gardiens) à celle du Canadien de Montréal;
- Le Tricolore va continuer de progresser, mais la situation au sein de sa section ne sera plus la même.