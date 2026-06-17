Les Canadiens, la saison prochaine

La stabilité affichée par les Hurricanes de la Caroline aura été payante et a été couronnée par une coupe Stanley. Cela réjouit l'analyste Dany Dubé, mais une bonne partie de sa grille d'analye a été balayée par les vainqueurs.

Écoutez l'analyste Dany Dubé scruter en détails les statistiques de la finale avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés