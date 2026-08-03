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Durant le week-end d'Osheaga

Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal

par 98.5 Sports

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8:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 20:55

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

La chanteuse suédoise Zara Larsson, qui se produisait au festival Osheaga, dimanche, a montré des photos d'elle sur ses réseaux sociaux avec un nouveau chandail du CF Montréal.

Écoutez Meeker Guerrier et Daphnée Malboeuf parler du lien entre le sport et la culture.

Les sujets discutés

  • On parle de la fuite du nouveau chandail du CF Montréal par l'entremise de la Suédoise Zara Larsson, présente lors du festival Osheaga;
  • On analyse l’influence croissante des maillots de sport, notamment de soccer européen, comme phénomène de mode et outil de marketing;
  • Le duo discute de l’image de marque des équipes à Montréal. Ils évoquent aussi la popularité des vêtements de sport comme les maillots des Lakers ou des Expos dans la société et les festivals.

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