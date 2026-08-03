Durant le week-end d'Osheaga

La chanteuse suédoise Zara Larsson, qui se produisait au festival Osheaga, dimanche, a montré des photos d'elle sur ses réseaux sociaux avec un nouveau chandail du CF Montréal.
Écoutez Meeker Guerrier et Daphnée Malboeuf parler du lien entre le sport et la culture.
Les sujets discutés
- On parle de la fuite du nouveau chandail du CF Montréal par l'entremise de la Suédoise Zara Larsson, présente lors du festival Osheaga;
- On analyse l’influence croissante des maillots de sport, notamment de soccer européen, comme phénomène de mode et outil de marketing;
- Le duo discute de l’image de marque des équipes à Montréal. Ils évoquent aussi la popularité des vêtements de sport comme les maillots des Lakers ou des Expos dans la société et les festivals.