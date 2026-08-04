Agrandissement du stade de tennis

Réagissant au commentaire d'un auditeur qualifiant le tennis de «sport de riches» et contestant l'agrandissement du stade au parc Jarry, Meeker Guerrier livre son édito.

Bien qu'il reconnaisse la précarité du quartier Parc-Extension, il défend le projet, soutenant que le tennis s'est démocratisé, que les terrains publics débordent et qu'il faut investir dans des infrastructures d'élite pour éviter de perdre nos acquis sportifs.

S'appuyant sur l'exemple du succès du Grand Prix du Canada, il plaide avec passion pour que Montréal et le Québec investissent fièrement dans leurs projets majeurs.

Écoutez l'édito du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, lundi soir aux Amateurs de sports.