Le propriétaire immobilier Alain Goyette pousse un cri du cœur pour défendre les petits propriétaires.

Il dénonce le fait qu'ils soient devenus les «paratonnerres» de la crise du logement et qu'ils subissent le mépris d'une société qui leur transfère les défaillances de l'État.

Selon lui, le contrôle des prix par le Tribunal administratif du logement force les propriétaires à offrir des loyers sous le marché, transformant leur rôle en celui de travailleurs sociaux.

Il s'insurge également contre la proposition de Québec solidaire d'imposer à 100% le gain en capital.

Écoutez Alain Goyette, propriétaire immobilier à Longueuil, mardi matin au micro de Philippe Cantin.