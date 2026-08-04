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Crise du logement

Petits propriétaires: «On est devenus les boucs émissaires»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 4 août 2026 08:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Petits propriétaires: «On est devenus les boucs émissaires»
Un propriétaire immobilier de Longueuil dénonce la stigmatisation des petits propriétaires au Québec. / Pascale Gueret/ Adobe Stock

Le propriétaire immobilier Alain Goyette pousse un cri du cœur pour défendre les petits propriétaires.

Il dénonce le fait qu'ils soient devenus les «paratonnerres» de la crise du logement et qu'ils subissent le mépris d'une société qui leur transfère les défaillances de l'État.

Selon lui, le contrôle des prix par le Tribunal administratif du logement force les propriétaires à offrir des loyers sous le marché, transformant leur rôle en celui de travailleurs sociaux.

Il s'insurge également contre la proposition de Québec solidaire d'imposer à 100% le gain en capital.

Écoutez Alain Goyette, propriétaire immobilier à Longueuil, mardi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Le gouvernement ne construit pas de logements sociaux [...] Il force les propriétaires à fournir du logement pas cher [...] Moi je considère que tout ça, c’est nous convertir en travailleur social.»

Alain Goyette

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